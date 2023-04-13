Bahçeli ittifaktaki rakibinden rahatsız. Canlı yayında açıklandı

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere gün sayıyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TELE1'de canlı yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında AKP kulislerinden edindiği bilgileri açıkladı. AKP ve MHP arasında gerginlik olduğunu söyleyen Yarkadaş, bakanların vekil olmalarından dolayı çok mutsuz olduğunu ve hiçbirinin vekil olmak istemediğini aktardı.

"AKP İLE MHP ARASINDA CİDDİ BİR GERGİNLİK VAR"

Yarkadaş'ın ifadeleri şöyle:

"AKP kazanırsa planları şu; TBMM’yi sadece 10 gün çalıştırmak. İddiaya göre; AKP bir hazırlık yapıyormuş Meclis 1’inde açılacak, 10’unda kapanacak. 10 ile 30’u arası milletvekilleri bölgelerine gidecekmiş. Bir AKP’linin bana anlattığına göre; Erdoğan, ‘Bu kadar kişi her hafta buraya gelip ne yapıyor’ diyormuş. Bu Meclis’in tasfiye edilmesi demek.

Erdoğan’ın kafasında olan başka bir şey de 50+1 sisteminden kurtulmak. Çünkü yüzde 30- 35 bandındaki AKP ayakta durabilmek için MHP’ye muhtaç durumda.

AKP’nin büyükşehir vekil listesini Erdoğan bizzat kendisi hazırlamış. Bakanların nereye gideceğini de bizzat kendisi belirlemiş. Hatta o yüzden MHP ile ciddi bir gerginlik var.

"DEVLET BEY ÇOK RAHATSIZ"

Aile Bakanı Derya Yanık’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’den gösterilmesine inanılmaz bir tepki var. Bunun sorumlularının da Ömer Çelik ve Numan Kurtulmuş olduğu söyleniyor. Hatta Derya Yanık, Adana’dan olmak istemiş ona rağmen Osmaniye’den koymuşlar. Devlet bey bundan çok rahatsız.

"BAKANLAR ÇOK MUTSUZ"

Büyükşehirlerin dışındaki illeri Numan Kurtulmuş ile Ömer Çelik hazırlamış. Aslında Binali Yıldırım da bunun içindeymiş. Fakat Yıldırım, listelerin değiştiği cumartesi gecesi toplantısına hastayım diyerek katılmamış. AKP’lilere bunu sorduğumda “Anadolu illerine öyle bi ağırlık koydular ki Binali bey ekibinden kimseyi yerleştirmeyince tepki göstererek toplantıya gitmemiş.

Bakanların hiçbiri vekil adayı yapıldıkları için mutlu değil çok mutsuzlar.

Hulusi Akar ile Süleyman Soylu’nun Erdoğan’ın yanından uzaklaşmasının sebebi de Devlet Bahçeli’ye yakın olmaları."