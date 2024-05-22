Bahçeşehirliler korosu kulakların pasını sildi

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeşehirliler korosu kulakların pasını sildi

Çeşitli meslek gruplarından 22 kadının oluşturduğu koroda, gazeteci Ali Birerdinç’in de içinde bulunduğu 4 erkek korist de görev aldı.

Bahçeşehirliler Derneği BADER’in, Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı konseri tanınmış müzik eğitmeni Şef Atakan Konakçı, yönetti.

Hamide Doğuş’un sunumunu yaptığı gecede koro, konserin birinci bölümünde Türk Sanat Müziği eserlerinden bir bölümünü başarıyla seslendirdi. İkinci bölümde ise Sezen Aksu şarkılarına yer verildi.

Konserin başarılı solistlerine usta sazendeler eşlik etti. Seyircilerin büyük coşkuyla izlediği konser “PARLA” adlı eserle son buldu.

Vega Okulları konferans salonunda yapılan konserden sonra kısa bir konuşma yapan BADER Derneği Başkanı Uğur Karabulut “Konserlerimiz devam edecek” dedi.

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