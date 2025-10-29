Türk futbolunu derinden sarsan bahis skandalı genişliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmesinin ardından soruşturmanın futbolculara da sıçrayacağı ve bu kez en az 10 katı olacak şekilde çok daha büyük bir sevk listesinin açıklanacağı öğrenildi.

ÇOĞU ALT LİGLERDEN 1500 CİVARINDA FUTBOLCU VAR

Çoğunluğu 2. ve 3. Lig’de forma giyen yaklaşık 1500 futbolcunun bahis oynadığına dair incelemeler sürüyor. Federasyonun önümüzdeki hafta içinde ilk sevk listesini PFDK’ya göndermesi bekleniyor.

SÜPER LİG KULÜPLERİ EN AZ ZARARLA ATLATABİLİR

Skandalın Süper Lig’e de sıçraması halinde; kulüplerin çoğu, oyuncularla yapmış oldukları sözleşmelerde yer alan bahis maddesinden yararlanarak süreci en az zararla atlatabilir. Süper Lig'de çoğu kulüp, oyuncunun bahis oynaması halinde haklı fesih yolunu açan ve 1 yıllık alacağın tazminat olarak oyuncu tarafından ödenmesini içeren sözleşme maddelerine sahip.