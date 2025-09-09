Bahiste korkunç tablo! Başkandan masöre: Futbolcudan teknik direktöre...

2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanıp hiç şut atılmaması nedeniyle şıke tartışmalarının damga vurduğu Ankaraspor-Nazillispor maçı ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları geçen haftayı açıkladı. Bahisten kulüp başkanları, antrenörler, futbolcular ve masörlere bahisten verilen cezanın detayları belli oldu.

TFF, soruşturma kapsamında iki takımda görev yapan herkesin incelenmesi için hukuki bahislere ilişkin yazı yazdı. Gelen yanıtlarla Türk futbolundaki bahis bataklığı ortaya çıktı.

TFF'nin ulaştığı sonuçlar şöyle;

Futbolcu Kutsal Manici: 15 bin 987 defa bahis yaptı, 3138 defa kazanç sağladı. Ayrıca iki şirketten 127 kuponu var.

Futbolcu Batuhan Kırdaroğlu: 3104 defa bahis yaptı, 66 defa kazanç sağladı.

Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya: 3087 defa bahis yaptı, 476 tane kazanç sağladı.

Nazilli Belediyespor masörü Erdem Özyeşil: 2399 defa bahis yaptı. 329 defa kazanç sağladı. Özyeşil'in başka bir bahis şirketinden oynadığı 64 kupon var.

Futbolcu Özkan Taştemur: 1950 defa bahis yaptı, 340 defa kazanç sağladı.

Futbolcu Furkan Eliaçık: 1078 defa bahis yaptı, 7 defa kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirketten oynadığı 21 kupon var.

Futbolcu Canberk Aydemir: 910 defa bahis yaptı, 106 defa kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirketten oynadığı 15 kupon var.

Futbolcu Cenk Doğan: 779 defa bahis yaptı, 124 defa kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirketten oynadığı 4 kupon var.

Futbolcu Tibet Öniz: 419 defa bahis yaptı, 45 defa kazanç sağladı.

Ankaraspor Kulübü teknik sorumlusu Volkan Erten: 405 defa bahis yaptı, 39 tanesinden kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirketten 167 defa kupon yaptı.

Futbolcu Serhat Aslan: 340 defa bahis yaptı, 38 defa kazanç sağladı. Futbolcu Savaş Yorulmaz: 337 defa bahis yaptı, 56 defa kazanç sağladı.

Futbolcu Muhammet Raşit Yöndem: 493 defa bahis yaptı ve 33 defa kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirktetten oynadığı 22 kupon var.

Futbolcu Ozan Can Oruç: 180 defa bahis yaptı, 33 defa kazanç sağladı.

Ankaraspor masörü Emin Kars: 142 defa bahis yaptı, 12 defa kazanç sağladı.

Futbolcu Recep Efe Koçak: 109 defa bahis yaptı, bir tanesinden kazanç sağladı.

Futbolcu Yunus Emre Metin: 97 defa bahis yaptı, 2 defa kazanç sağladı. Başka bir şirketten oynadığı 4 kupon var.

Futbolcu Süleyman Enes Karakaş 92 defa bahis yaptı, 22 defa kazanç sağladı.

Futbolcu Recep Taşbakır: 83 defa bahis yaptı, 13 defa kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirketten oynadığı 7 kupon var.

Futbolcu Umutcan Keleşcan: 38 defa bahis yaptı, 1 kez kazanç sağladı.

Futbolcu Ekin Karakuyu: 33 defa bahis yaptı, 8 defa kazanç sağladı.

Futbolcu Ahmet Gökbayrak: 33 defa bahis yaptı, kazancı yok.

Futbolcu Berat Arda Kara: 28 defa bahis yaptı, 2 defa kazanç sağladı. Ayrıca başka bir şirketten oynadığı 33 kupon var.

Ankaraspor yöneticisi Muhammet Emre Erkan: 29 defa bahis yaptı, kazancı yok.

Futbolcu Fatih Kızılkaya: 23 defa bahis yaptı, kazancı yok.

Futbolcu Canberk Aydemir: 15 defa bahis yaptı.

Futbolcu Abdullah Beytaş: 9 defa bahis yaptı.

Futbolcu Ömer Faruk Sezgin: 7 defa bahis yaptı.

Futbolcu Ekrem Çalışanlar: 5 defa bahis yaptı.

PFDK geçen haftaki bahis soruşturmasından sonra şu cezalar verildi;

1 yıl hak mahrumiyeti: Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve masör Erdem Özyeşil. Futbolcular Canberk Aydemir, Cenk Doğan, Batuhan Kırdaroğlu, Furkan Eliaçık, Kutsal Manici, Özkan Taştemur ve Tibet Öniz.

10 ay hak mahrumiyeti: Futbolcular Abdullah Beytaş, Ekin Karakuyu, Ömer Faruk Sezgin, Recep Taşbakır, Umutcan Keleşcan, Ahmet Gökbayrak, Berat Arda Kara, Ekrem Savaş Yorulmaz ve Serhat Aslan.

8 ay: Ankaraspor kulüp üyeleri Fatih Kızılkaya, Muhammet Emre Erkan, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş ve Yunus Emre Metin ile masör Emin Kars.

