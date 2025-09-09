Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu takımla antrenmana çıktı! Mert Hakan Yandaş ile flaş diyalog

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

İşte Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog;



Mert Hakan Yandaş: Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın.

Kerem Aktürkoğlu: Allah Razı olsun.

Mert Hakan Yandaş: Kazasız belasız.

Kerem Aktürkoğlu: Amin.

ANTRENMAN ÖZETİ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan ekip antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, 10 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

