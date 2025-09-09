Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu takımla antrenmana çıktı! Mert Hakan Yandaş ile flaş diyalog

Fenerbahçe'nin, Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarıyla tanıştı. Milli oyuncu ile takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

İşte Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog;

Mert Hakan Yandaş: Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın.

Kerem Aktürkoğlu: Allah Razı olsun.

Mert Hakan Yandaş: Kazasız belasız.

Kerem Aktürkoğlu: Amin.

ANTRENMAN ÖZETİ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan ekip antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı. Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, 10 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

