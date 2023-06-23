Yeni Bakan açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon 874 bin lira tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon liralık yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açkladı.

Yeni Bakan açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

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