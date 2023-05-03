Erdoğan çay fiyatını açıkladı. Rizeliler şokta

Cumhurbaşkanı AKP’nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde konuştu, çay fiyatını açıkladı. Erdoğan: "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz."

ÜRETİCİ 18 LİRA İSTİYORDU

Çay Üreticileri Meclisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs’ta Rize’de düzenleyeceği miting öncesi yaş çay taban fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada istedikleri fiyatı açıklamışştı. Çay Üreticileri Meclisi adına konuşan Recep Memişoğlu, "2023 yılı için üreticiyi hayat pahalılığına karşı koruyacak taban fiyat, 17 artı 1'dir. Destekleme bedeli ile birlikte taban fiyat 18 TL olmalı" demişti. Böylece, Erdoğan'ın açıkladığı 11 lira 30 kuruşluk taban fiyatı, çiftçinin talep ettiği fiyatın çok altında kalmış oldu.