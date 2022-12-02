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Bakan Akar: Aklınızı başınıza toplayın. Ayaklarınız yere bassın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Problemlerimiz var. Bu problemleri diyalog yoluyla çözelim. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim, konuşalım, gelin buraya konuşalım. Sabırlı olduğumuzu söylüyoruz. Yapılan yanlışlara rağmen; sabırla, barışçıl şekilde bunun çözüleceğine inanıyoruz. Diyalog çağrımızı yanlış anlamayın. Bu bir zafiyet değil. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın, herhangi bir şekilde üçüncü tarafların söylemlerinden dolayı kendilerinizi havada görmeyin, ayaklarınız yere bassın" dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:52
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Bakan Akar: Aklınızı başınıza toplayın. Ayaklarınız yere bassın

Bakan Akar: Aklınızı başınıza toplayın. Ayaklarınız yere bassın
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Bakan Akar, "Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık uluslararası alanda gerçekten yeri yurdu belli bir ülke, özne haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu mekanizmalar, görüşmeler, konuşmalar ve bunlara istinaden makamım ve diğer yetkililerin çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yerinin nasıl yükseldiğini hepimiz gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya. Buna bağlı olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Tarihimize, şanımıza, şöhretimize yaraşır bir şekilde, bizden ümidi olanın ümitlerini karşılamak kaydıyla elimizden geldiğinde gece gündüz Cumhurbaşkanımızın peşinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada birinci özelliğimizin çalışmak olması lazım. Önce iş üreteceğiz. Güvenliğimizi savunmayı, ekonomimiz dahil diğer alanlardaki başarımızı sürdürmek zorundayız. Bu bağlamda devletimizin sorumlulukları, yetki ve ilgi alanlarının genişlemesine bağlı olarak Bakanlığımızın da silahlı kuvvetlerin de sorumlulukları arttı. Bu sorumlulukları yerine getirmek için gece, gündüz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, vatanı, milleti için şanlı tarihimize yakışır bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRİNCİ HEDEF TERÖRİSTLER"

Yapılan çalışmalarda birinci hedefin teröristler olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Bu teröristler FETÖ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD, DAEŞ, El Kaide ne varsa bütün teröre karşı mücadelemizi, yurt içinde, sınır ötesinde elimizden geldiğince azimle, kararlılıkla sürdürdük, sürdüreceğiz. Bu konuda elde edilen başarılar yeterli değil, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Terörü kaynağında yok edeceğiz. Bir daha belini doğrultamayacak, tehdit ve tehlike doğuramayacak. Bunu yaparak bugüne kadar azim ve kararlılığımızı gösterdik. Bunlara bağlı olarak Irak'ın kuzeyinde 'Pençe' hareketleri var. Bunların çeşitli safhaları var. Bu safhalar devam ediyor. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde bazıları bir terör koridoru sevdasına düştü. Bu konuda bazı ilerlemeler kaydedildi. Fakat belli bir sabrın sonunda yapmamız gereken neyse bunu yaptık ve bu terör koridorunu Mehmetçik tahrip etti. Burada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

 

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Nesrin Kurnaz
2.12.2022 17:12
Her ölen şehit olmuyor kasıt ve ihmal varsa ve yetkililer bunu biliyorsa önlem almayan yetkilerde katil zanlısı oluyor.  
 
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