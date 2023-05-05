Bakan Akar 'Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi'

Kayseri Niğdeliler Derneği’nin “Niğdeliler Buluşması” etkinliğinde konuşan AKP Kayseri milletvekili adayı Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirtti.

Seçimlerden sonra da bu başarısını devam ettireceklerini vurgulayan Bakan Akar, ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Batı medyasının tezviratlarının doğru olmadığını, sadece kendi menfaatleri için çalıştıklarını ifade eden Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve son 8 günde 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek yok edildiğini, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun da parçalandığını belirten Bakan Akar, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü söyledi.