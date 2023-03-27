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Bakan Akar ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Hulusi Akar deprem sonrası Türkiye’deki 60 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:32
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Bakan Akar ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
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İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı.

60 BİN SURİYEKİ GERİ GÖNDÜ

Bakan Akar, " "Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı. 

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