Bakan Bayraktar Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu

Kaynak: AA
Bakan Bayraktar Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde incelemede bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 23 kuyuda 2,7 milyon metreküpe yükseldiğini açıkladı.

Bayraktar, Karadeniz gazını, 2020 yılındaki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiklerini ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyonda olduklarını dile getirdi.

BAYRAKTAR, FİLYOS’UN BU ALANDA TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ ÜSSÜ HALİNE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Bayraktar, bugün itibarıyla üretimimiz 2,7 milyon metreküpe ulaşmış durumda olduğunu en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde bölgeye önemli bir liman yatırımı da yapıldığını anımsatan Bayraktar, ulaştırma bakanımızla bu limanın da ülkemizin önemli bir ihracat limanı olması noktasında da birlikte görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı,13 geminin elleçlemesi yapılabilecek yıllık 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebileceğini söyledi.

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