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  • Bakan Bilgin açıkladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili yeni gelişme

Bakan Bilgin açıkladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili yeni gelişme

Bakan Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili teklifin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 21:10
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Bakan Bilgin açıkladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili yeni gelişme

Bakan Bilgin açıkladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili yeni gelişme
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Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bakan Bilgin, teklifin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e intikal etti" açıklamasını yaptı.

Bakan Bilgin "Vatandaşlarımız sevinçlerini hemen pratiğe dökmek için kuyruklar oluşturdular. Bu gerekli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra hangi aşamalardan geçileceği paylaşılacak. E-devlet üzerinden çok kolay bir şekilde yapılacak" dedi.

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doğruyadoğru
29.12.2022 21:26
Seçimler her yıl olsun.  
 
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