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Sözleşmeli öğretmenlerin ne zaman kadroya alınacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada Sözleşmeli Statüde Çalışan Öğretmen ve 4-B statüsündeki personelin 4-A statüsüne aktarılması konusu hakkında bilgiler verdi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:30
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Sözleşmeli öğretmenlere kadro müjdesi

Sözleşmeli öğretmenlerin ne zaman kadroya alınacağı belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Sözleşmeli Statüde Çalışan Öğretmen ve 4-B'li personelin 4-A statüsüne aktarılması konusu hakkında açıklama yapıldı.

Bu açıklamaya göre,
“28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli statüde (4-B'li) çalışanların kadroya geçirilmesi :

26 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen ve Personelin kadroya geçmesi için kanunun yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili personellerin (öğretmenlerin) kurumuna dilekçe ile başvurmaları ve kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün içinde idarenin sözleşmeli personelleri (öğretmenleri) kadroya geçirmesi gerekmektedir.

Not: Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bu konuda başvurular için link çalışması yapmakta olup en kısa zamanda ilçelerimize ve dolayısıyla okullarımıza duyuru yapılacaktır” duyurusu yayımlandı.

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Sandık gelsin
4.02.2023 10:36
Muhalefet bastırdı bunlar yapmaya kalkıyor... Ağzınızla kuş tutsanız gideceksiniz  
 
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