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Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak? Bakanlık detayları açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin detaylarla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 21:55
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Bakanlık detayları açıkladı. Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak

Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak? Bakanlık detayları açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya geçişlerine ilişkin düzenlemeyi içeren çalışmanın detaylarını açıkladı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA NASIL ALINACAK

Buna göre; sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri, süre aranmaksızın kadroya geçirilecek. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak düzenleme ile; halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

KAPSAM DIŞINDA KALACAK GRUPLAR

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

YENİ İSTİHDAM EDİLECECEK ÇALIŞANLAR

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi, Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir."

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