Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili itiraf gibi açıklama

Bakan Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında emekliyle ilgili 'maaş adaletsizliği' itirafında bulundu.

Bakan Bilgin'den emekli maaşlarıyla ilgili itiraf gibi açıklama

AKP iktidarı, geçen nisan ayında en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkardı. Kök aylığı bu rakamın altında olanların aylıkları Hazine tarafından yapılan ödeme ile 7 bin 500 liraya tamamlanıyor.

Böylece uzun yıllar çalışarak daha yüksek ve daha fazla prim ödeyenle daha az prim ödeyen “en düşük aylık“ta eşitlendi.

Düzenleme karşısında emekli vatandaşlar isyan etti. Uzun yıllar çalışarak yüksek ve daha fazla prim ödeyen ile daha az prim ödeyeni “en düşük emekli aylığı”da eşitleyen iktidara tepkiler devam ediyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Habertürk programında yaptığı güncel açıklamalarla bu durumun yarattığı adaletsizliği itiraf etti.

Bakan bilgin bu “düzeltme” için temmuz ayını işaret etti.

BAKAN BİLGİN'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Yasal prosedürde emekli aylıklarının temmuzda düzenlendiğini belirten Bilgin, bu konuda şunları söyledi:

“7 bin 500 liradan yaklaşık 9.5 milyon insan istifade etti. Emekli insanlarımız yuvarlak 15 milyon kişi. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak.”

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