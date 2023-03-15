Bakan Bilgin'den taşeron işçi ve EYT açıklaması. Dikkat çeken seçim mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu ve çeşitli EYT derneklerinin temsilcilerini bakanlıkta kabul etti.

Bakan Bilgin, EYT’nin Türkiye’nin 20 yılı aşkın bir problemi olduğunu belirterek, EYT konusunun çözümü için yapılan çalışmalarda her zaman esas maksatlarının bu mağduriyeti ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

EYT düzenlemesiyle ilgili süreci anlatan Bilgin, “Hukuka uygun bir düzenleme, hukukun ruhuna, felsefesine uygun bir düzenleme yapıp EYT sorununu çözdüğümüz için biz görevimizi yaptık diye düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne katkı yapan, başta platform üyeleri olmak üzere çeşitli kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“DAYANIŞMA İÇİNDE BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ”

EYT sorunu çözüldükten sonra ortaya çıkan sevinç dalgasının yaşanan deprem felaketi sebebiyle buruk bir sevince dönüştüğünü kaydeden Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

"Deprem felaketiyle kaybettiğimiz canlarımız var, onların acısı büyük, o acıyı ortadan kaldırmamız mümkün değil ama biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bu deprem felaketinin meydana getirdiği sorunları da yani insanların mağduriyetini, evlerin yıkılmış olanların yeniden inşasını, ilk aşamada çadır kent ve konteyner kentlerle insanların barınma ve hayat sağlığının oluşturulması konusundaki bütün ihtiyaçları, talepleri karşılayacak durumdadır.

Geçen hafta da İskenderun’a, Adana’ya, Hatay’a gittim. Bu hafta da yine bölgede olacağım. Orada yaptığımız çalışmalar, devletimizin yaptığı çalışmalar, AFAD organizasyonu etrafında hızla ilerliyor ve sahada sorunlar çözülüyor.

Elbette insanların acılarıyla o şoku atlatmaları zaman alacak ama birlikte millet olarak bu yaraların sarılması konusunda dayanışma içinde bu sorunu çözeceğiz."

EYT PLATFORMUNUN İLK MAAŞI AFET BÖLGESİNE

EYT Platformu Sözcüsü Mehmet Ali Çelik, buluşmada söz alarak Bakan Bilgin ve çalışma ekibine EYT sorununun çözümü için teşekkür ederek, EYT’liler olarak ilk kazanımlarını deprem bölgesine bağışlayacaklarını açıkladı.

Çelik, “İlk kazanımımızı deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza, AFAD üzerinden bağışlayacağız. Bütün EYT’liler aldıkları ilk maaşlarını böyle bir zamanda bizlere bu maaşı veren devletimize, biz de millet olmanın bilincinde o bölgeye yardım manasında bunu iletmek istiyoruz” dedi.

“ZATEN SEÇİMİ ALIRIZ AMA”

Bakan Bilgin ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü;

- Bazıları, ‘Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?’ diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra…

- Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var.

- Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür.

- Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir.

- Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir. (DHA)