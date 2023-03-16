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AKP'li EYT'lilere 'VİP' hizmet

İktidara yakın kişilere EYT emeklilik işlemleri için VİP hizmet verildiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:42
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AKP'li EYT'liler için VİP servis kuruldu iddiası

AKP'li EYT'lilere 'VİP' hizmet
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EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışanlarının iş yükü de arttı.

Düzenlemesinin Meclis’ten geçmesinden bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde uzun kuyruklar oluştu.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olması beklenirken, iş yükü fazla olan SGK’da bir süredir EYT başvuruları nedeniyle personel, hafta içi ve hafta sonu fazla mesaiye kalıyor.

AKP’Lİ EYT’LİLER İÇİN VİP SERVİSİ KURULDU

ANKA’da yer alan bilgilere göre, SGK emekçileri, geçim zorluğu çeken ve emekli olmak için borçlanan vatandaşların işlemlerini vicdani sorumluluk gereği de tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtirken, son paylaşılan bilgiye göre, SGK’da emeklilik işlemleri için özel bir birim kuruldu. Bu birimde çalışan personel için özel bir oda tahsis edildi.

SGK emekçilerinin 'VİP' olarak tanımladıkları bu alanda ise sadece Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve TBMM’den özetle iktidara yakın kişilerden gelecek emeklilik başvurularının hızla sonuçlandırılmasına başlandı. Hatta bu birimde SGK’da çalışan personelin kendi emeklilik işlemlerinin dahi yapılmasına izin verilmiyor.

MESAİDEKİ PERSONELE VERİLEN KUMANYA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, EYT emeklilik işlemleri için SGK merkezlerinde hafta sonu mesaisi yapan personele cumartesi günü öğle yemeği olarak arasında zar gibi bir peynir, iki dilim domates ve yarım biberden ibaret ekmek ve bir ayrandan ibaret kumanya verilmişti. Çalışanlar, buna ilişkin de rahatsızlıklarını dile getirmişti.

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