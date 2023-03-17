EYT'de yeni gelişme. Kimlere 3600 prim günüyle emeklilik yolu açılıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için önemli bir gelişme yaşandı. EYT şartlarına göre bazı vatandaşlar 3600 prim günü ile emekli olabilecek.

EYT'DE 3600 GÜNLE EMEKLİLİK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış EYT’liler, çalışma statüsüne göre yaş dışındaki şartları yerine getirdiğinde emekli olabilecek.

SGK prim günü şartı 5000 gün olarak açıklandı. Ancak bazı vatandaşlar 3600 günden emekli olup olamayacağını merak ediyor.

Mevzuata göre 3600 prim günü ile emekli olmanın bazı özel şartları var.

TARIM İŞÇİLERİNE 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK

1999 ve 2002 yılında çıkartılan yasalar, kademeli emeklilik yaşı getiriyor. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olanlar, kademeli emeklilik yaşına tabi tutuldu. Emeklilik yaşı kadınlarda 40 ile 54, erkeklerde 44 ile 58 arasında kademeliydi.

Fakat SGK’lıların aksine tarım işçilerine 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşulu sabit kaldı.

EYT kademeli yaş koşulunu tümüyle kaldırdığı için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan 2925 sayılı Kanun’a tabi tarım işçileri, 3600 prim günüyle emekli olabilecek. Henüz 3600 günü tamamlamamış olanlar da bu şartı doldurduktan sonra emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Böylelikle tarım işçilerine 3600 günden emeklilik imkanı veriliyor.

2008’DEN SONRA MEMUR OLANLARA EYT İMKANI

SGK veya Bağkur’lu olup 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışanlar, ilk kez 2008 yılından sonra memur olursa EYT kapsamında emekli olabilecek. Kanuna göre ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalışmaya başlayan kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim günü şartı bulunuyor. Bu koşulları tamamlayanlar EYT kapsamında emekli olabilecek.