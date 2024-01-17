Bakan Fidan Burkina Faso’lu mevkidaşı Traore ile görüştü
Bakan Fidan Burkina Faso’lu mevkidaşı Traore ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso’nun Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlık tarafından X sosyal medya platformunda paylaşılan bilgilere göre, Fidan, Ankara’da bulunan ve Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na eş başkanlık yapmak üzere gelen mevkidaşı Traore ile bir araya geldi.