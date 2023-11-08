Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Marsudi'nin talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Marsudi'nin talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakan görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirdi.