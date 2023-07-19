"Bakan gelecek" diye açılan yol 3 ayda bu hale geldi

2016 yılında bitirilmesi gereken Uşak'taki Güney Çevre Yolu, "Bakan gelecek" denilerek trafiğe açıldı. Vatandaşların can güvenliği riske atıldı.

"Bakan gelecek" diye açılan yol 3 ayda bu hale geldi

Hüseyin Demir - Yeniçağ / Uşak Temsilcisi

Uşak'ta Güney Çevre Yolu'nun yapımının tamamlandığı belirtilerek yolun %65'in bir kısmı yolcuların trafiğine açıldı.

2016'da tamamlanması gereken yol "Bakan gelecek" ifadeleriyle açıldı.

2012’den beri inşaatı süren Uşak çevre yolunun büyük bir bölümünün daha inşaat halinde olduğu aktarıldı.

Uşak çevre yolunun tamamlanan 21,5 kilometrelik kısmı, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’ün de katıldığı bir programla kullanıma açıldı. Fakat yolun halen 8 kilometrelik kısmının inşaat aşamasında olduğu ve şimdilik belli bir bölümünün kullanılacağı ifade edildi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, kentten günlük ortalama 25 bin aracın gelip geçtiğini ve bunun ciddi bir karbon emisyonuna yol açtığını belirterek, günlük 3 bin 409 ton zararlı gazın kent merkezine salınımının azalacağını dile getirdi.

"VATANDAŞLARIN HAYATINI RİSKE ATAN KİM VARSA ARAŞTIRILMALI"

Uşak CHP Milletvekili Ali Karaoba "Buradan halkımıza sesleniyorum!

2016 yılında bitirilmesi gereken Uşak’ın Güney Çevre Yolu’nu, "Bakan gelecek" bahanesiyle %65 oranında tamamlayıp trafiğe açtılar. Bakın, daha açılalı 3 ay bile olmadan geldiği hal ortada.

Burada vatandaşlarımızın, şoförlerimizin hayatını riske atan kim varsa mutlaka araştırılmalıdır. Fizibilitesini yapmadan, altyapısını araştırmadan, hızlıca Bakan açsın diye yaptığımız Çevre Yolu’nun geldiği durum ortada.

Buradan sesleniyorum; ‘mazota zam yaparken vicdansızlık yapanlar, malzemeyle ilgili denetime gelince yaptıkları şey ortada.’ Ben halkın takdirine bırakıyorum." dedi.

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