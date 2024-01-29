Bakan Işıkhan yeni emeklilik sistemini duyurdu. Prim gün sayısı düşüyor mu?

Işıkhan, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kurduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü yerine getireceklerini söyleyen Işıkhan, bunun zamanı ve şartları oluştuğunda hem alandaki sendikalardan, hem kadın örgütlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacaklarını belirtti.

Işıkhan bu projenin uzun erimli bir çalışma olduğunu belirterek, çalışmanın orta vadede uygulamaya başlanabileceği söyledi.

"PRİM GÜN SAYISINI DÜŞÜRME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR"

Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal güvenlik sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorunda olduklarını söyleyen Işıkhan, bunu prim gelirleriyle yaptıklarını belirtti.

Işıkhan, Bağkur'luların gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaat olduğunu söyleyerek bunu yerine getireceklerini dile getirdi.