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Dana karkas alım fiyatında artış

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 20:34
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Bakan Kirişçi dana karkas alım fiyatını 2 TL arttırdıklarını açıkladı

Dana karkas alım fiyatında artış
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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 TL artırıyoruz. Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 TL’den satabilecekler.

Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 TL artırıyoruz.

Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 TL’den 92 TL’ye çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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