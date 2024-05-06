İşte batıyı ayağa kaldıran fotoğraf. Hakan Fidan Gambiya'dan mesaj verdi

Sözlerine Türkiye’nin batı ile arasına mesafe koyma sürecini hızlandırdığı iddiasıyla başlayan Zentürk, ABD başkanı Joe Biden'dan beklenilen cevapların alınamaması ve batılı ülkelerin Ortadoğu coğrafyasında katliamcı bir politikaya destek olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretini iptal ettiğini savundu.

Erdoğan’ın aldığı kararın aslen bir iptal değil de erteleme olduğunun altını çizen Zentürk, “Yaşar Güler'in -dün ifade ettiğim ‘Bizim aklımızla alay etmesinler’ yönündeki- ABD - PKK ittifakına dönük yaklaşımlarını çok sert eleştiren bir kimlikle konuşması, bütün bunlar bir araya geldiği zaman, zaten var olan ama zaman zaman ‘Acaba düzeliyor mu?’ dediğimiz Türk - Amerikan ilişkilerinde yeni bir sonbahar yaşadığımzı, siyasi olarak yaprakların döküldüğünü görüyoruz” diye konuştu.

Fidan’ın Gambiya ziyaretinde de siyasi sonbaharın tonlarının açığa çıktığını belirten Zentürk, başkent Banjul’da Fidan’ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile verdiği fotoğrafın batıda soğuk duş etkisi yarattığını söyledi. Zentürk bahis konusu fotoğraf hakkında “Düşünsenize daha geçenlerde İsrail'e büyük bir saldırı düzenlemiş bir İran var karşımızda ve bu İran'ı sadece ABD, İngiltere ve Fransa değil, İsrail'i savunmakta kararlılık gösteren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Mısır'da kurtarmış İran'ın elinden. Yani hem Körfez ülkelerinde Katar hariç ve Kuveyt hariç herkes İran'a karşı bir politikada hem de batıda İran, İsrail'i yok etmeye hazırlanan bir saldırı düzenlemiş bir ülke konumunda” açıklamalarında bulundu.

"BİZ SİZE FİLİSTİN'İ EZDİRMEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'nin Gambiya'nın başkentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi çerçevesinde mevzu bahis fotoğrafı vermesinin önemli bir işaret olduğunun altını çizen gazeteci “Bugün Ankara bilinçli olarak dünyaya diyor ki ‘Bakın bir mihver oluşur. Bu mihver sadece ve sadece Filistin halkı için oluşabilir. Buna dikkatli olun ve yapacağınız bütün politikaları, bütün önlem paketlerini ona göre yapın. Biz size Filistin'i ezdirmemeye çalışacağız’ bunu söylüyor bu fotoğraf. İran ve Türkiye gibi İslam coğrafyasının Arap olmayıp da en güçlü noktalarını temsil eden iki devletinin verdiği fotoğraf bu” diye konuştu.