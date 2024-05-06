Hem MHP hem de İYİ Parti'den ayrılan ünlü isim yeni bir parti kuruyor

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Hem MHP hem de İYİ Parti'den ayrılan ünlü isim yeni bir parti kuruyor
Ünlü tarihçi ve Kayseri eski Milletvekili Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu yeni parti kuruyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan,daha sonra da İYİ Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuracağını açıkladı.

Halaçoğlu, dün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu kurulacak partinin isminin de “Kutlu Parti” olduğunu belirtti.

“BİZ NE SAĞCIYIZ NE SOLCUYUZ”

İşte Halaçoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."

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