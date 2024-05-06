Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum'

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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray sözleri 'Şerefsizlik yapmış olurum'
Ahmet Çakar, Galatasaray-Sivasspor maçından sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Sivasspor maçının ardından çok konuşulacak sözlere imza attı.

Çakar, Beyaz TV'deki programda Galatasaray'ın yüzde 92 şampiyon olduğunu ileri sürdü.

"Benim matematik hesabım bu" diyen Çakar, "Buradan kimse şampiyonluğu vermez. Karagümrük'ü de yeneceklerini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Çakar, bir soru üzerine de "'Galatasaray'ı hakemler bu sene şampiyon yaptı' dersem kendi adıma şerefsizlik yapmış olurum" dedi.

Okan Buruk'un kariyerindeki 3. lig şampiyonluğunu yaşayacağını belirten Çakar, şöyle devam etti:

"Rüyalarında şunu görüyordur 'Şu 6-0'ı unutturacak şampiyonluk yaşayım' diyordu. Yapabilir mi? Bence zor, hatta imkansız ama ben Okan Buruk'u 18 yaşından beri yeşil sahalardan tanıyorsam bunu düşünüyordur. 'Rams Park'taki derbide 6-0'ın rövanşını alayım' diye dua ediyordur."

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