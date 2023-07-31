Bakan Koca sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta ‘Beyaz Reform’u duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına hitaben bir mektup kaleme aldı.

KAYNAK: İHA
Bakan Koca sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta ‘Beyaz Reform’u duyurdu

İHA'nın haberine göre; mektupta, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek için yeni bir reform dönemi başlattıklarını açıkladı. Bakan Koca, bu reformun adının Beyaz Reform olduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddetten nöbet ücretine pek çok konu masada

Bakan Koca, mektubunda, Beyaz Reform sürecinde sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele etmek, nöbet ücretlerini artırmak, enflasyona karşı hakları korumak, sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konunun üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Koca, ayrıca büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok reform örneğini de paylaştı.

Bakan Koca, mektubunda, sağlık çalışanlarıyla birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını ve şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı. Bakan Koca, mektubunu “Hep birlikte tüm imkanları harekete geçirmeye, yeni imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz” diyerek bitirdi.

Bakan Koca mektupta, “Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız. Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için bizim kararlılığımızın sizin desteğinizle bütünleşmesi gerekiyor Dönemsel haletiruhiyemizin sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz. Bir sorundan etkilenen herkes çözümün de parçası olma hakkına sahiptir. Üstesinden hep birlikte gelme kararlılığı gösterdiğimiz hiçbir sorunun olduğu gibi kalacağına ihtimal bile vermeyelim. Bakanlığımın ilk döneminde yaptığımız gibi konuların sahipleri olarak yine, içinizden farklı yaklaşımlara sahip arkadaşlarla planlayıp yüz yüze görüşelim. Sorundan ‘yeni sorun’ üretmeyi kazanım hanesinde görme yanılgısına düşenleri dikkatle uyaralım. Beyaz Reform’un ilk döneminde elde ettiğimiz kazanımlar ortada ve sağlık çalışanları kadar hastaların da yararınadır. Bu ikili ’yarar’ ilkesiyle yolumuza devam etmeliyiz. İlkemize zıt düşecek algıların oluşmasındansa kaçınmalıyız. Şimdi odaklanmamız gereken konu, Beyaz Reform’un ikinci dönemidir. İkinci ’Beyaz Reform’ döneminin başlamış olduğu haberini her birinizle paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

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