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Bakan Koca sel felaketindeki vefat sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:22
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Bakan Koca sel felaketindeki vefat sayısını açıkladı

Bakan Koca sel felaketindeki vefat sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa’da 60, Adıyaman’da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir.

Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir.

Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun” ifadelerini kullandı.

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