Bakan Koca'dan 'Dünya Kalp Günü' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Kalp Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi" dedi.

KAYNAK: DHA
Bakan Koca'dan 'Dünya Kalp Günü' paylaşımı

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 'Dünya Kalp Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki kardiyovasküler cerrahi ameliyatları ve kalp nakilleri hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin 1'inci sıradaki nedenidir. Her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. 2030 yılında bu sayının 23 milyon olması beklenmektedir. Ülkemizde ölümlerin yüzde 40-50'si kalp damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Türkiye'de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70 binin üzerindedir. Bu ameliyatların yüzde 73'ü koroner baypas cerrahisi, yüzde 15'i kapak cerrahisi, yüzde 4'ü aort cerrahisi ve yüzde 8'i konjenital kalp cerrahisidir" açıklamalarında bulundu.

'KALP HASTALIĞI VE İNMEYE BAĞLI ERKEN ÖLÜMLERİN EN AZ YÜZDE 80'İ ÖNLENEBİLMEKTEDİR'

Risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla, kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin yüzde 80'lere varan oranda önlenebileceğinin altını çizen Bakan Koca, "Dünyada ve ülkemizde kalp sağlığını tehdit eden en önemli unsurlar; koroner arter hastalığı, diyabet, romatizmal ve dejeneratif kapak hastalıkları, hipertansiyon ve genetik kardiyomyopatiler, obezite, yüksek tansiyon, kolesterol ve sigara kullanımıdır. Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu gibi, ön sıralardaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'i önlenebilmektedir. Bu risk faktörlerine karşı dikkatli olmanızı ısrarla öneriyoruz. Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 15 kalp nakli merkezi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir. Organ bağışı konusundaki önyargıların daha hızlı aşılmasını umut ediyoruz. Hayatınız için kalbinize iyi bakın. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

bakan-kocadan-dunya-kalp-gunu-paylasimi-9509-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Dev enerji şirketi halka arz oluyor! Güncel
Dev enerji şirketi halka arz oluyor!
Cuma namazında ‘faiz’ tartışması: Minbere çıktı, vaaz veren imama tepki gösterdi Güncel
Cuma namazında ‘faiz’ tartışması: Minbere çıktı, vaaz veren imama tepki gösterdi
İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması Yaşam
İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı Yaşam
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı Dünya
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı
Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi Magazin
Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi Yaşam
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi