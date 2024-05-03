Abdullah Kiğılı sessiz sedasız imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Kiğılı sessiz sedasız imzayı attı
Erken seçim isteyen 136 delege arasında sürpriz bir ismin de imza attığı görüldü.

Türk futbolunda bu sezon yaşananların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’daki Olağan Mali Genel Kurul’da seçime gidileceğini açıkladı.

Büyükekşi’nin bu kararı olumlu karşılanırken seçim tarihinin geç olması nedeniyle bazı kulüpler seçimlerin öne alınmasını istedi.

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YETERLİ İMZAYI BULDULAR

Ancak TFF’nin kararından dönmemesi nedeniyle başta Süper Lig kulüpleri seçimin erkene alınması için imza toplamaya başladı.

1 aydır süren bu imza çalışmalarının ardından ilk imzayı verenlerden olan İstanbulspor yönetimi gerekli 136 imzaya ulaşıldığını açıkladı.

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ABDULLAH KİĞILI DA İMZA VERDİ

TFF’nin bu sayıyı yalanlaması üzerine paylaşılan belgede 136 imzaya ulaşıldığı görülürken imza verenlerde ortaya çıktı.

Bir zamanlar Aziz Yıldırım’ın sağ kolu olan ve yönetiminde görev alan iş insanı Abdullah Kiğılı’nın da imza vermiş olması detaylardan kaçmadı.

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