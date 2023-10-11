Bakan Koca’dan korkutan meme kanseri açıklaması

Editör: Erkavim Yıldırım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin yüzde 11,7'sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda” sözlerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' vesilesiyle bilgilendirme yapma gereği duyduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin yüzde 11,7'sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır”

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçiyor.

Meme kanserlerinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça arttı. Küresel ölçekteki istatistiklere göre meme kanserinin görülme sıklığı 100000’de 40-50 civarlarında hesaplanmakta.

Bunun yanı sıra, ABD verilerine göre bir kadının hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı 1/8 olarak ifade ediliyor. Her ne kadar ilerleyen yaşlarla beraber görülme sıklığı artsa dahi, meme kanserinden korunmanın bir takım yolları bulunuyor:

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,

Sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak,

İdeal kiloyu korumaya özen göstermek,

Bebek sahibi olan anneler için ilk 6 ay emzirmek,

Çok geç yaşta anne olmamak,

Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek.