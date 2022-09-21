﻿Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Onkoloji hastanesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Onkoloji Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı iddia edilmişti. Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, "Türkiye’nin kanser tedavisinde elindeki tek değer burası. Akıl sır işi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı öne sürülmüştü.