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Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Ankara Onkoloji hastanesi açıklaması geldi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:13
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Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması

Bakan Koca’dan Onkoloji hastanesi açıklaması
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Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Onkoloji hastanesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Onkoloji Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı iddia edilmişti. Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, "Türkiye’nin kanser tedavisinde elindeki tek değer burası. Akıl sır işi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı öne sürülmüştü.

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fatih
21.09.2022 16:35
şehir hastanelerinin neresi gurur duyulacak cinsten acaba sayın bakan, kayseri şehir hastanesinde ameliyat için ultrasona gireyim dedim 8 ay sonraya gün verdi, onu hallettim ameliyat içinse 10 ay  
 
Toprak
21.09.2022 16:33
Ankara Onkoloji Hastahanesi kapatılırsa hâlâ bakansan istifa eder misin? Şahsına ait özel hastahaneleri devlete bedelsiz verir misin? Yanisi AKP iktidarında kapatılmayacağına garanti veriyor musun?  
 
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