Hasta garantili şehir hastaneleri dolsun diye Türkiye’nin en büyük kanser hastanesi kapatılıyor

Ülkenin dört bir yanından gelen kanser hastalarının tedavi edildiği yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veren Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi olan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılıyor.

Karar gazetesinin haberine göre, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin, Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi nedeniyle kapatılacağı iddia edildi.

ŞEHİR DIŞINDAN GELEN HASTALAR İÇİN CAN SUYUYDU

Vatandaşlar Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacak olmasından oldukça endişeli. Hastanenin yetiştirdiği uzmanlar ve verdiği hizmetin yanı sıra, hastaneye yürüme mesafesi uzaklığında özellikle şehir dışından gelen hastalar için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin yaklaşık 300 kişiyi ağırlayabildiği konaklama merkezleri bulunuyor. Yemek ve konaklamanın ücretsiz olduğu bu merkezlerde hastaların yanlarında refakatçılar de kalabiliyor. 29 Ekim'de açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi'nde bu imkanlar olacak mı merak konusu.

HASTA GARANTİSİ NEDENİYLE KAPATILIYOR

Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi’nin yanında her biri eğitim ve araştırma hastanesi niteliğinde olan, Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus ve Ulucanlar Göz Hastanesi de kapatılmak isteniyor.

HASTANEMİ AÇIN PLATFORMU SÖZCÜSÜ DR. BAYAZIT İLHAN: “AKIL SIR İŞİ DEĞİL”

Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması üzerine Ankara’da 7 hastane kapatıldı. Şehir merkezindeki bu hastanelerin kapatılmasına yönelik tepkiler sürerken benzer bir süreç bu ay sonunda açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle yaşanacak. Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacak.

Ankara’nın köklü hastanelerinden Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılıp Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınması uzmanlara göre, kanser hastalarının nitelikli tedaviye erişiminde güçlükleri beraberinde getirecek.

“TÜRKİYE’NİN PEK ÇOK İLİNDEN KANSER HASTALARI TEDAVİYE GELİYOR”

Duvar’a konuşan Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, Onkoloji Hastanesi’nin, Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacak olmasının Türkiye’nin dört bir yanından kanser tedavisi için gelen insanları doğrudan etkileyeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığının elinde bulunan tek onkoloji hastanesinin Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğuna dikkat çeken İlhan, 50 yıllık deneyime sahip bir hastanenin işleyişine devam etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Onkoloji Hastanesi’nin senelerdir oturmuş bir sistemi var. Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi konularında çok uzman ekipler var. Kentin kolay ulaşılabilir noktasında. Ankara Onkoloji Hastanesi’ni sadece Ankara’ya hitap eden bir hastane olarak düşünmeyin. Türkiye’nin pek çok ilinden kanser hastaları buraya gelip tedavi oluyor. Bu alanda parmakla gösterilen bir hastaneyi kapatıp, yoksul halkın vazgeçilmez hastanelerini kapatıp, sağlık hizmetine erişimi güçleştiriyorlar. Özele gidecek gücü olmayan yurttaş ne yapacak? Üniversite hastaneleri zaten çok kalabalık orada hastalar aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor.”

“YERLEŞMİŞ SİSTEMİ BOZUYORSUNUZ”

Onkoloji Hastanesi’nin kapatılmaması için uzun süredir bölge halkının kampanyalar yürüttüğünü, imzalar toplandığını ifade eden İlhan, "Hastanenin yakınında Yenimahalle Belediyesi’nin açtığı konuk evi var. İl dışından gelen hastalar ve yakınları burada ücretsiz kalabiliyor, üç öğün yemek yiyor. Siz böylesine yerleşmiş bir sistemi bozuyorsunuz. Türkiye’nin kanser tedavisinde elindeki tek değer burası. Onu da kapatmak istiyorsunuz, bu hakikaten akıl sır işi değil." diye konuştu.

Hastanenin taşınmasıyla hekimlerin çalışma sisteminde de aksaklıklar yaşanacağını söyleyen İlhan, "Farklı hastanelerden hekimleri bir araya toplayıp alışık oldukları mekanizmaların dışında çalışmaya zorluyorsunuz. Sağlık hizmeti bir ekip işi, ekibi dağıtıyorsunuz. Bu durumda hastanın zarar görmemesi mümkün mü?" diye sordu.

“ŞEHİR HASTANELERİNE GİTMEYE ZORLUYORLAR”

Ankara’da şu ana kadar 30 kamu hastanesinin kapatıldığını ya da küçültülüp işlevinin azaltıldığını, 13 şehir hastanesinin açıldığını söyleyen İlhan, kapatılan hastanelere kentin her yerinden ulaşım imkanının olduğunu fakat şehir hastanelerinde bir yerden bir yere gitmek için bile 2 kilometre yol yürümek gerektiğini ifade etti. İlhan, şunları dile getirdi:

"Bilkent Şehir Hastanesi açılırken altı hastane kapatılmıştı. Önümüzdeki günlerde de Etlik Şehir Hastanesi açılacak. Orası içinde beş hastane kapanacak. Hastaları şehir hastanesine gitmeye zorluyorlar çünkü oralar hizmet alımı garantili hastaneler, hasta gitse de gitmese de para ödüyor. ‘Kamu-özel iş birliği’ deniyor bunlara. Bir diğer endişe, hastaneyi doldurmak zorundasınız, mevcut hastaneler kapatılmazsa hastalar şehir hastanelerine gitmez. Kent rantı meselesi de var. Eskişehir, Isparta, Yozgat’ta kapatılan hastaneler yıkıldı. Belki yıllar içinde de ranta açılacak. Bu mekanizmalar çalışanların ya da hastaların yararına değil, tamamen ranta dönük çalışmalar."