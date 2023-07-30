Bakan Koca’nın aylar önce ‘Ücretsiz olacak’ dediği aşıya zam geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aylar önce ücretsiz olacağını duyurduğu rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısına zam yapıldı. Uzmanlar, "Parası olmayan kanser riskiyle karşı karşıya." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olacağı vaadinin üzerinden aylar geçmesine rağmen adım atılmadığı gibi bir de HPV aşısına zam geldi. Yeni zamla birlikte HPV aşısının 4 valanlısı 1858 TL, 9 valanlısı 2 bin 575 TL oldu. Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığından kanseri önleyen HPV aşısının ulusal aşı takvimi içine alınarak birçok ülkede olduğu gibi ücretsiz olarak uygulanmasını talep ediyor.

"KANSER RİSKİNİ ENGELLİYOR"

HPV aşısının çok önemli olduğunu çünkü kadınlarda kanser riskini engellediğini hatırlatan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Özellikle açılan davalarla beraber mahkemeler aşının SGK tarafından karşılanmasına hükmediyor. Fakat mahkeme kararları ve verilen vaatlere rağmen konuda ciddi bir direnç var” diye konuştu. HPV aşısı ücretsiz olacak vaadinin yalnızca seçime dönük vaatler olarak kaldığına işaret eden Fincancı “Özellikle son dönemde gerici ittifaklarla da beraber kadını yok sayan politikalar beklenen şekilde etki ediyor. İnsanların, özellikle kadınların sağlığa erişiminde bu politikalarla çizilmiş sınırlar karşımıza çıkıyor” dedi.

100'Ü AŞKIN ÜLKEDE ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HPV aşısını aşı takvimine ekleyeceklerini, bunu da yaş grupları ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığında yapacaklarını duyurarak “Aşılamaya 18 yaş üstünden başlayacağız” demişti. Bu sözlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen kadınlarda özellikle rahim ağzı kanserini engellemekte son derece kritik bir rol oynayan HPV aşısı aşı takvimine eklenmedi.

Bakan Koca’nın koyduğu 18 yaş üstü sınırına rağmen HPV aşısı en yüksek koruyuculuğu küçük yaşta aşılamaya başlandığı zaman sağlıyor. Uzmanlar aşının 9 yaşından itibaren yapılabileceğini, tam korumanın 14 yaşa kadar yapılan aşılarda sağlandığını ifade ediyor. Aşının koruyuculuğu sağlaması için yapılan yaşa göre iki ya da üç doz uygulanması gerekiyor. Ayrıca HPV aşısının uygulanmasında medeni hal ayrımı da yanlış bir uygulama. Öte yandan rahim ağzı kanserine karşı etkili koruma sağlayan HPV aşısı dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede ücretsiz olarak uygulanıyor.