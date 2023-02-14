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Bakan Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina acil yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 ilde 41 bin 791 binanın acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 01:22
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Bakan Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina acil yıkılacak

Bakan Kurum: 10 ilde 41 bin 791 bina acil yıkılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. 10 ilde 41 bin 791 binanın acil yıkılacak olduğunu tespit ettiklerini söylen Kurum Antep'te 10 bin 777 binada bulunan yaklaşık 24 bin 700 bağımsız konut ve işyerinin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu bildirdi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"10 ilde 763 bin bina yani 1 milyon 586 bin 901 bağımsız konut ev ve işyeri incelenmiştir. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Buradaki bağımsız konut sayısı 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor. 190 bin 172 konut ve işyerimiz yıkılmış ve ağır hasar almış durumda.

Antep geneline baktığımızda 10 bin 777 binada bulunan yaklaşık 24 bin 700 konut ve işyerinin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık.

Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışından evinden eşya almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak istiyoruz.

Yapılan hasar tespitlerinin büyük bir kısmını Antep'te 3 gün içerisinde, tüm Türkiye'deki hasar tepsitleri de bir hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz.

10 ilde çalışmalar yapılıyor. Eş zamanlı olarak ay sonuna kadar tüm illerde inşaat faaliyetlerine başlatacağız." (İHA)

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