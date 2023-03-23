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Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak ilk konutların temeli bugün atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:55
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Bakan Kurum duyurdu: Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak ilk konutların temeli bugün atılacak

Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak ilk konutların temeli bugün atılacak
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Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.

"Söz, yeniden yükselecek Anadolu. Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına. Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına." diyen Kurum, depremlerden 46 gün sonra 46 bin 500 konutun yapım sürecini başlattıklarını bildirdi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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