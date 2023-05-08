Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde konuştu.



Kurum, “Milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, milliyetçi hareketin sembol ismi Alparslan Türkeş’in emaneti olduğunu iddia etti.



İslam ümmetinin, milletin ve Türk dünyasının geleceğinin yegâne teminatının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia eden Kurum, “Sen bir devsin, yükü ağırdır devin diyen Necip Fazıl’ın emanetidir. Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız diyen Alparslan Türkeş’in emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babaların, ağzı dualı annelerimizin yavrularımızın emanetidir.” şeklinde konuştu.



‘’BU MİLLET 15 MAYIS SABAHI TÜRKİYE YÜZYILINI, DOĞU İLE BATIYI BULUŞTURAN İSTANBUL’DAN YÜKSELTECEKTİR’’

Sözlerine devam eden Kurum, şöyle konuştu:



“Kutlu emanete, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkacak mıyız? Reisin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız? Tarihimize, geleceğimize, liderimize sahip çıkacak mıyız? Türkiye size emanettir, işte 85 milyon kutlu emaneti almıştır. Biz inanıyoruz ki emaneti kabul eden bu millet 15 Mayıs sabahı Türkiye yüzyılını doğu ile batıyı buluşturan İstanbul’dan yükseltecektir. O gün geldiğinde kıymetli kardeşlerim liyakatsizlik kaybedecek. Türkiye’nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak. İngiliz dergilerinin kapaklarında hilalimizi kıranlar kaybedecek. Fransız gazeteleri kaybedecek. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek.”