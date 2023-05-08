Erdoğan: Ben köyümü özledim. Akıllara Ferdi Tayfur'un meşhur türküsü geldi

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler öncesi Trakya turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de konuştu.

Erdoğan konuşmasında Edirne türkülerinden bahsederken, “Ne güzel diyor Edirne'nin türküsünde; annemin yelkeni olsa açsa da gelse, babamın bir atı olsa binse de gelse, kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim...“ ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözleri akıllara ünlü türkücü Ferdi Tayfur’un “Hadi kalk köyümüze geri dönelim” türküsünü getirdi…

Erdoğan'ın Edirne mitinginden öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz Edirne'yi çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İstanbul fethini adım adım hazırlayan Edirne ile Türkiye Yüzyılı’nda yeni fetih rüyaları görmeye hazırlanıyoruz

Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne'den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik.”

“SENİN GİBİLERİNE BU TEFECİLER PARA VERMEZ”

“Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’na devam ettiği sürece hakkı, hukuku, adaleti biz size teslim etmeyiz. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. 300 milyar lirayı Londra'daki tefecilerden alacak ya, sen avucunu yalarsın avucunu. Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Kimilerine de savunma sanayi projelerini bitirme sözü vermişler. Atatürk Havalimanı'nı ABD'lilere verme sözü vermişler. Bize ve Cumhur İttifakı’na kimlerin saldırdığına baktığımızda tablo tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor.

Gittiğimiz her şehirde milletimiz bizi geçtiğimiz sokaklardan miting meydanlarına milletimiz her yerde bağrına basıyor. Ağzından yalandan başka bir şey çıkmayan söz verip ertesi gün tam tersini yapana ülke emanet edilir mi? Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olana ülke emanet edilir mi?”

“BİZDE AİLE KURUMU KUTSAL”

“CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci HDP LGBT'ci, yanındakiler LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT girebilir mi, MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarına LGBT sızabilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu tür lekeyi sürdürmeyiz.

Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. Haberim olsa beklerdim, diyor. Sen oradaki kalabalığı görmedin mi? Hayatı yalan. Kahveni yudumlayarak gelişmeleri izle, acaba ne zaman öldürecekler diye... Uçaklar önümüzden geçiyor, pik yapıyor. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur.

Benim milletim bunlara değil ülkeyi günahını bile vermez. 14 Mayıs'ta Edirne'nin gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Ne diyor Edirne türküsünde, ayılana gazoz bayılana limon. 14 Mayıs sabahı bunların limona çok ihtiyacı olacak. Hani bunların sokağa attıkları limon var ya onları bunlar için hazırlayalım.”

“BEN KÖYÜMÜ ÖZLEDİM”

“Ne güzel diyor Edirne'nin türküsünde; annemin yelkeni olsa açsa da gelse, babamın bir atı olsa binse de gelse, kardeşlerim yollarımı bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim...”

"KENDİ PROVOKASYONLARI İLE OLAY ÇIKARIYORLAR"

"Şimdiden çamura yatmaya başladılar. Her partinin temsilcisinin yer aldığı heyetlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların üzerine sanki bunu bilmiyormuş gibi gölge düşürmeye kalkıyorlar. Teknolojik imkânların böylesine geliştiği bir dönemde artık bu numaralar bayatladı.

Kendi provokasyonları ile olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar.

İşte dün İstanbul'u gördünüz, 1 milyon 700 bin insan Atatürk Havalimanı'ndaydı. Milleti tahrik ederek buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Resmi rakamı aldırdım, şu anda Edirne'de 25 bin kişi var. Dik duruyoruz. Haftaya pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız?”

“AYNI SENARYONU BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERDE DE SAHNELEDİLER”

“Aynı senaryonu bir önceki seçimlerde de sahnelediler. Bu sefer başaramayacaklar, bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Kardeşliğimize leke süremeyecekler. Sizlerden ricam 14 Mayıs’ta sandıklara iyi sahip çıkmanızdır. 14 Mayıs'a kadar kafası karışık en az bir komşunuzu, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum."