Bakan Mehmet Özhaseki, Deprem bölgesindeki "Yeniden Dönüşüm" projesinin son durumu açıkladı

Son uygulanan imar barışının mimarlarından Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde uygulamaya alınan “Yeniden Dönüşüm” projesinin detaylarını paylaştı

Bakan Mehmet Özhaseki, Deprem bölgesindeki "Yeniden Dönüşüm" projesinin son durumu açıkladı

Türkiye, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

İmar barışı ile ruhsat verilen kaçak yapıların can aldığı depremlerde 50 bin yurttaş hayatını kaybetti.

İmar barışını Türkiye’de en son uygulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Projeye başvuruların sayısını açıklayan Mehmet Özhaseki yaptığı paylaşımda;

“6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçti. Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de 'Yerinde Dönüşüm' ile 11 şehrimize güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. 'Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. 'Yerinde Dönüşüm' projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

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