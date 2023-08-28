90 bin İBB çalışanı bayramlığından vazgeçerek deprem bölgesinde okul yaptıracak

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) 90 bin İBB çalışanı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir okulun yeniden inşası için kurumun bayramlarda kendilerine ikram ettiği çikolataları almaktan vazgeçti.

İBB iştiraki KİPTAŞ, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde felaketi yaşayan Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni belediye çalışanlarının da desteği ile yeniden inşa edecek.

"ONLARIN BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTAN DA İFTİHAR EDİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 90 bin İBB çalışanın katkılarıyla yıkılıp, yeniden inşa edileceğini duyurduğu Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaretinde "İBB'nin 90 bin çalışanına, bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve onların Belediye Başkanı olmaktan da iftihar ediyorum” dedi.

Bugün Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırıkhan’a geçerek yeniden inşa edilecek okulda incelemelerde bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Seyit Torun ile CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de İmamoğlu’na Kırıkhan ziyaretinde eşlik etti. İmamoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Ceylan tarafından bürokratik süreçle ilgili bilgilendirildi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’tan hazırlanan projeyle ilgili bilgi alan İmamoğlu, yeniden inşa edilecek okulla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"90 BİN ÇALIŞANININ EMEĞİYLE VAROLACAK"

Milli Eğitim müdürlerimizle de istişare ettik. Burada, Valiliğimize daha önce yaptığımız başvuruda, bir okul yapmayla ilgili niyetimizi beyan etmiştik. Bu aslında hayırlı bir niyet, çünkü şöyle bir manevi tarafı var: İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 90 bine yakın çalışanının, onların emeğiyle bu iş var olacak. Çünkü bence çok simgesel bir karşılık ortaya koydular.

Bayram çikolatalarının, 90 bin kapasiteli bir kurumdaki karşılığı, böyle bir okul yapabiliyor.

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR İŞ"

Onlar, böyle bir şeyden feragat ederek, emekçi dostlarımızın bu depremde hasar görmüş, yara almış, canı yanmış hemşerilerimize, insanlarımıza bir hizmeti olacak. O açıdan da çok gurur duyduğumuz bir iş.

Yeri tespit ettik. Zaten bütün konular Milli Eğitim'imizde, il, ilçe Milli Eğitim müdürlüğümüzde. Valiliğimiz de onay verdi. Şimdi hızlıca bir tip projesiyle beraber ihaleye çıkılacak. Kurumumuz adına KİPTAŞ süreci yönetecek. Protokoller hazır.

"BİR AN ÖĞRENCİLER BURADAN YETİŞSİN"

Umut ediyoruz, hızlı bir biçimde Eylül 2024-25 dönemine burayı hazır edeceğiz. Zira bir an önce iyi öğrenciler buradan yetişsin, buradaki meslek ihtiyacı olan, iş gücü ihtiyacı olan kurumlarla buluşsunlar. Özel de bir statüsü olan bir okul, müdürümüz bahsetti.

Umut ediyoruz, hayırlı hizmetleri olacak.

Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 90 bin çalışanına, bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve onların Belediye Başkanı olmaktan da iftihar ediyorum.