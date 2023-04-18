Bakan Nebati deprem sonrası AFAD'a aktarılan parayı açıkladı

Bakan Nebati, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından AFAD'a aktarılan parayı açıkladı.

Bakan Nebati deprem sonrası AFAD'a aktarılan parayı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili ortak basın toplantısı yaptı.

Kahramanmaraş depremiyle ilgili konuşan Nebati, "AFAD'a bugüne kadar 40 milyar liradan fazla nakit aktarımı gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca hane başı 15 bin lira taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. Doğal Afet Sigortası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

100 BİNDEN FAZLA KONUT İNŞAASINA BAŞLANDI

Deprem bölgesine toplamda 650 bin konut inşa edileceğini söyleyen Nebati, bunların büyük bir kısmını da 1 yıl içinde tamamlamak için durmaksızın çalıştıklarını anlattı. Nebati, şimdiden 100 binden fazla konutun inşasına başladıklarını anımsatarak, bu süreçte, Bakanlık olarak gereken tüm finansman desteğini kesintisiz şekilde sağlamaya devam edeceklerini duyurdu.

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