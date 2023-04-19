Depremde kaybolan minik Emir’den 72 gündür haber alınamıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından kaybolan 4 yaşındaki Emir Gültekin’den 72 gündür haber alınamıyor.

Depremde kaybolan minik Emir’den 72 gündür haber alınamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 72 gün geçmesine karşın çok sayıda kayıp yurttaş hala bulunamadı. Birgün’de yer alan habere göre, Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’ndeki Nilüfer Apartmanı’nda depreme yakalanan Gültekin ailesinden 4 yaşındaki Muhammed Emir Gültekin’e hala ulaşılamadı.

“CENAZESİNE BİLE RAZIYIZ”

Depremden 9 gün sonra babası Oğuz Gültekin’in, 11 gün sonra ise annesi Safiye Gültekin ve ağabeyi Ege Gültekin’in cenazelerinin enkazdan çıkarıldığını söyleyen Emir Gültekin’in teyzesi Nursen Kısa, “Emir’in cenazesine bile razıyız. Bu çok büyük bir azap. Emir hiçbir yerde yok” dedi.

Teyze Nursen Kısa, Emir Gültekin’in bulunması yönünde yetkililere çağrı yaptı. Çalışmaları yetersiz bulduğunu söyleyen Kısa, depremin yaşandığı günü anlatarak şunları söyledi: Depremden yarım saat sonra binaya ulaştık. Günlerce önünde bekledik. Depremden 10 saniye sonra binanın devrildiğini söylediler. Bina devrilirken insanların kaçmaya çalıştığını öğrendik. Enkazdan çocuklar çıktı onları koruduk ve asla alandan ayrılmadık. Bir umutla bekledik ama Emir hiç çıkmadı.

APARTMAN 5 YILLIKMIŞ

Apartmanın yeni yapıldığını da dikkat çeken Kısa, “5 yıllık bir apartmandı ve kardeşim 4 sene önce taşınmıştı. Müteahhittin 2 kat fazla çıkması için perde duvarı kare yapması gerekiyordu ama bunu yapmamış. Tespitlerde bu da ortaya çıktı. Sokaktaki apartmanların hepsi yerle bir oldu” dedi.

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