Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma çıktı. Uçakta tansiyon bir anda yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yolcu uçağında bir vatandaşla tartıştığı anlar görüntülendi. Nebati’nin kızgın ve öfkeli hali sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma çıktı. Uçakta tansiyon bir anda yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte seyahat eden yolcular arasında bir "rötar" tartışması yaşandı. Türk Hava Yolları'nın Ankara İstanbul uçuşunda hava şartları nedeniyle rötar yaşandığı duyuruldu. Ancak uçakta bekleyen bazı yolcular, rötarın sebebinin Bakan Nebati olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

“SEÇİMİ AK PARTİ KAZANDI HAZMEDEMEDİN”

Yolcuların Nebati'ye yönelik tepkileri, uçakta gergin bir atmosfer oluşturdu. Bazı yolcuların "Hak hukuk adalet" sloganları attığı görüldü. Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap verdi.

Olay, uçaktaki diğer yolcular tarafından da kaydedilerek sosyal medyada yayıldı. Video ve görseller, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşıldı

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