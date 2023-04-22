Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, enflasyon altında ezilen yurttaşlar için sofrada et görmek hayal oldu. Ramazanda da gıda fiyatlarındaki artış sürdü. Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatları 300 liraya dayandı.

Yurttaşlar Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa girmeye devam ederken Nebati "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" demiş daha sonra çark etmeye çalışarak "Birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir." ifadelerini kullanması vatandaşlardan "bizimle dalga geçiyor" tepkilerini getirmişti.

"Rahat durun, vatandaşın aklıyla oynamayın"

Nureddin Nebati, bugün yaptığı açıklamada kentsel dönüşüme yarısı devletten kampanyasıyla ilgili tabi olacak bölgelerdeki vatandaşlara muhalefetin engel olacağını iddia ederek "Belediyelerimiz lütfen, işleri kolaylaştırıcı tedbirleri de sizler alın. Muhalefete çağrımı yeniliyorum, rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın aklıyla oynamayın" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın aklıyla oynamayın"

Nebati şöyle devam etti: "Yine Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, dairelerle ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bir çalışma yaparak, orada da maliyetin bir kısmını da biz karşılamış olacağız. O da yetmez, aynı şekilde kentsel dönüşümde müteahhitlik yapacaklara da 250 milyon liraya kadar yine kredi imkanı sağlıyoruz.

Muhalefete çağrımı yeniliyorum, rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın aklıyla oynamayın.

Düne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı diyenler, daha 5 dakika sonra biz iktidara geldiğimizde merkez bankasındaki altınları dağıtacağız, diyor. Merkez bankasının ve hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değil ise niye boş diyorsun? Vatandaşın aklıyla oynamayın.

O yetmiyormuş gibi 21 yılda Türkiye'de yurt dışından gelen yatırımların miktarı belli. Türkiye güvenilir bir ülke. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında en çok yatırım alan ülke, Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda, "ben şu kadar para getireceğim" diyorsun. Kusura bakma, hiçbir fon yöneticisi, hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş, muhalefetin liderine de yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar, doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar."

İŞTE NEBATİ'DEN İNCİLER

-"Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun" dedi.

-“Bürokratlara hep söylerim, milletvekillerine çok değer verin çünkü milletvekili olmak çok zor, feleğin sillesini yiye yiye buraya kadar geliyorlar” sözleriyle başlayan Nebati, “gözlerdeki ışıltı” konusunda ise “Anlaşılıyor ki gözlerimdeki ışıltı çok güçlüymüş. 10-15 milletvekilimiz bundan bahsetti” dedi.

-Nebati ekonomiyi “Otomobilin direksiyonunu çevirirseniz döner ama ekonomi bir gemi, bir tekneyi kullanma gibidir. Ama dümeni çevirmem sadece bu teknenin oradan döneceği anlamına gelmez çünkü rüzgârı hesaplamanız gerekiyor” sözleriyle tanımladı.

-HDP’li Garo Paylan’ın “Eksi faiz kaç ülkede” sorusuna “Google hazretlerine bakıp izah edeceğim” diyen Nebati’nin tutanaklara yansıyan bir açıklaması olmadı.

-TÜİK için “Naçizane tavsiyem uluslararası standart ve denetime tabi olan TÜİK’e güveninizi göstermenizdir” derken süren güvensizliği şöyle yorumladı: “Kimsenin inanmaması bunun gerçek olmadığı anlamına gelmez.”

-Net hata noksan konusunda ise dünyadan örnekler vererek “ABD’deki yüzde 0.6 ya da Almanya’daki yüzde 1.4’ü nasıl yorumluyorsanız, Türkiye’deki yüzde 1’lik kısmını da bu şekilde yorumlama gibi zorunluluğunuz var. Almanya’ya hak gördüğünüz şeyi Türkiye’ye de göreceksiniz” dedi.

-27 Aralık 2021 tarihinde Nureddin Nebati, enflasyonda ‘çok farklı noktalara’ gidileceğini öne sürmüştü. Nebati o açıklamasında, 6 ay sonrasına vurgu yaparak, “Hani hep hayal edersiniz ya, şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye; bir uyuyun 6 ay sonra uyanın… Çok farklı noktalara gideceğiz, çok farklı noktalara…” ifadelerini kullanmıştı. Enflasyon rekor kırdı.