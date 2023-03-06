Nebati'nin eski söylediklerini çekmeden çıkardılar. Uyuduk, uyandık ve Bakan Nebati'nin hiç bir dediği gerçekleşmedi

Resmi rakamlara göre işsizliğin yüzde 10,2, enflasyonun yüzde 55,18 ve dolar/TL’nin 18.89 seviyesinde olduğu bugünlerde AKP’li Bakan Nebati’nin açıklamaları yeniden hatırlandı.

27 Aralık 2021 tarihinde ‘ışıl ışıl parlayan’ gözleriyle açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda ‘çok farklı noktalara’ gidileceğini öne sürmüştü. Nebati o açıklamasında, 6 ay sonrasına vurgu yaparak, “Hani hep hayal edersiniz ya, şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye; bir uyuyun 6 ay sonra uyanın… Çok farklı noktalara gideceğiz, çok farklı noktalara…” ifadelerini kullanmıştı.

6 AYLIK FARK

Bakan'ın bu açıklamaları 6 ay öncesiyle kıyaslandığında, Türkiye'nin hangi "farklı noktalara" geldiğini veriler açığa çıkardı.

Bakan Nebati’nin 27 Aralık tarihinde bu açıklamayı yaptığında enflasyon TÜİK tarafından yüzde 36,08 olarak kaydedilmişti. Yine TÜİK verilerinde işsizlik oranı yüzde 11,2’ydi. Dolar/TL kuru yine bu tarihte 11,42'den işlem görüyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 71,83, yurt içi üretici fiyatları yüzde 120,72 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,15, Yİ-ÜFE yüzde 1,56 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10, Yİ-ÜFE ise 5,78 yükseldi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 oldu. Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içi üretici fiyatları ise son 15 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu.

TÜİK istatistiklerine göre, işsizlik 2022 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 20,8 oldu.

Dolar kuru güne 18,89 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,09 oranında yükselişle 18,91 liradan işlem görüyor. Dolar kuru fiyatı bugün en yüksek 18,92 TL, en düşük ise 18,80 TL seviyesini gördü.