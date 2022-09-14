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Bakan Nebati övdü. 'Işıl ışıl' olan borsa iki günde fena çakıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebate iki gün önce İstanbul Borsası’nı övdü. İki gün sonra ise borsa öyle bir çakıldı ki kayıplar yüzde 10’a yaklaştı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:38
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:44
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Bakan Nureddin Nebati İstanbul Borsası'nı iki gün önce övdü. 'Işıl Işıl' olan borsa iki günde fena çakıldı. Kayıplar yüzde 10'a ulaştı

Bakan Nebati övdü. 'Işıl ışıl' olan borsa iki günde fena çakıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" açıklamasında bulundu. Bu konuşmayı Bakan Nebati 11 Eylül günü yaptı

BAKAN NEBATİ ÖVDÜ BORSA İKİ GÜNDÜR DÜŞÜŞTE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişe ilişkin açıklamada bulundu.
Sermaye piyasalarının her geçen gün güven tazelediğini ve geleceğe güvenle baktığını belirten Banak Nebati "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından Borsa İstanbul  bir çakıldı ki dünkü kayıp yüzde 6,09 olarak kayıtlara geçti. 13 Eylül günü 3,649 olan BIST 100 endeksi 222,33 puan kayıp yapıp, yüzde 6,09'luk düşüş yaşayınca  Saat 17:41:32 itibarıyla "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir" işlemler durduruldu.

İstanbul Borsa'sında BIST 100 endeksi bugün de güne kayıpla başladı. Dünkü kapanışa göre BIST 100 endeksinde yüzde 3,43'lük kayıp yaşandı. İki günlük kayıp neredeyse yüzde 10'lara ulaştı. Sabahki kayıpların yüzde 0,21'in geri alan endeks çok hafif bir toparlanmayla 3,316'ya yükseldi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'dan konu hakkında yapılan açıklamada "Saat 17:41:32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

 

 

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NECİP
14.09.2022 13:57
Bu olay borsayı manüple etmektir borsa yüzde 20 çakıldı bunun hesabına kim verecek  
 
Nebati sebati
14.09.2022 13:19
Yahu benim küçük kızım bu nebati çıkınca bak baba gözlerime bak amca çıktı diyor adam ekonomiyi ülkeyi perişan etti gerçi oda emir kulu işe yarar tarafıda var çocuklera masal anlatsın yeter  
 
Deli Çavuş
14.09.2022 13:04
Şşştt Nebati yağ, reisi övsene bir şey deneyeceğim :)  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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