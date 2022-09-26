Bakan Nebati'nin Cidde'de Prens Selman'la görüşmesini ekonomistler böyle açıkladı: Seçim öncesi sıcak para bulmak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bir sorun olursa biz hemen çözeriz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” diyerek Amerika’daki yatırımcıları Türkiye’ye çağırmasının ardından son durağı Suudi Arabistan oldu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Cidde’deki Al-Salam Sarayı’nda bir araya gelen Nebati’ye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Bakanlığın doğruladığı ancak ayrıntılarına ilişkin bilgi vermediği görüşme için Suudi haber ajansları olası iş birliklerinin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu bilgisini geçti.

BABUŞÇU: ABD İZİN VERMEYECEK

Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, ziyaretin en önemli amacının iki ülkenin karşılıklı döviz takası anlamına gelen “swap” anlaşması olduğunu söyledi. İktidarın seçime kadar çok büyük bir döviz açığını karşılaması gerektiğini belirten Babuşçu, şu yorumu yaptı:

“Minimum 50 milyar dolar para lazım, seçime kadar ülkeyi götürebilmeleri için. Bu görüşmeye de onun için gittiler. Swap yapmak isteyeceklerdir ama ben olmasına çok ihtimal vermiyorum. Haziranda en üst düzey görüşmeler yapıldı direkt Kral Selman bin Abdülaziz geldi buraya yine de olmadı. Ben ABD’nin buna izin vereceğini sanmıyorum.”

BORSA’DA VEBAL BAKAN NEBATİ’NİN

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, borsada geçen haftalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi. CHP’li Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Borsa İstanbul yöneticileri ve burayı denetlemekle görevli Sermaye Piyasaları Kurulu yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, saray kontrollü bir tabloda vurgun yapıldığını söyledi.

Toprak, “Küçük yatırımcıyı BİST’e çağıran ‘yatırımlarınız için güvenli liman’ diyen Bakan Nebati, son bir haftada paraları buharlaştırılan milyonlarca küçük yatırımcının vebalini taşımaktadır” dedi. Küçük yatırımcıların kaybettiği paranın yaklaşık 5.3 milyar dolar olarak hesaplandığını duyurduklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

“İktidarımızda; reklam yüzü Hazine ve Maliye bakanı olan bu soygunun sorumlularından yargı önünde hesap sorulacaktır”

DALGALANMALARA DİKKAT

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent’e göre ise diğer bakanların ziyarete katılmaması konunun borsaya davet olduğunu gösteriyor. Ziyareti Nebati’nin borsadaki gerilemeyi durdurma çabası olarak yorumlayan ayrıca görüşme ile swap anlaşması ihtimalinin de ortada olduğunu söyleyen Başlevent, “Ancak konu swap olsa Merkez Bankası başkanı görüşürdü” dedi.