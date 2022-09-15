Erdoğan Nebati'nin yerine hangi isme teklif yaptı. Ankara kulisleri eski bakanın verdiği cevapla çalkalanıyor

Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşmıştı. Zeyrek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevinden alınacağını iddia etmiş ve yerine konuşulan ismin eski Bakan Mehmet Şimşek olduğunu aktarmıştı.

Halk TV yazarı Can Coşkun ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gidici olduğu, bu görev için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le görüşüldüğü iddiasını köşesine taşıdı.

“HAYIR CEVABINI VERMİŞ”

Konuyla ilgili kulislerden edindiği bilgileri aktaran gazeteci Çoşkun "Öncelikle belirtmek lazım ki; Mehmet Şimşek ile birden fazla görüşülmüş. Şimşek her seferinde ve sonuncusunda aynı gerekçeyle 'hayır' cevabını vermiş" ifadesini kullandı.

GEREKÇESİ DİKKAT ÇEKTİ

Coşkun, geçmişte Beştepe'nin bütçe kanadında yer alan ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'a yakın isimlerden birinin şunları söylediğini paylaştı:

"Mehmet Bey ile görüşüldü, ikna olmadı. İlk de değildi. Kendisi 'İş ilişkilerim var, yeni anlaşmalar yaptım' diyerek herhangi bir görevi kabul edemeyeceğini bildirdi."

Çoşkun, konuyla ilgili yazısında son olarak şunları söyledi:

Son görüşmenin ardından 11 gün geçmiş. Bu süreçte bir ikna veya değişim olur mu, kaynağıma göre pek olası değil.