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  • Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı

Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden, “Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın.” paylaşımında bulundu. Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu bir kez daha SPK’ya seslenmiş oldu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 21:52
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Borsa İstanbul konusunda SPK'yı son kez uyardığını açıkladı

Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımlarda “Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın.” diyerek çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK BORSA MANİPÜLASYONU"

Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği paylaşımında küçük yatırımcıların göz göre göre soyulduğunu; Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonuna şahit olduklarını paylaştı.

Daha önce de SPK’yı uyardığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!“ diyerek sert çıktı.

Kılıçdaroğlu tarafından yapılan paylaşımların tamamı şu şekilde:

“Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz.

Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistematik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var.

Uyarmıştım, izliyorum demiştim. Tek tek not alıyorum derken blöf yapmıyordum. Soyguncuları uyarıyorum. Fitil fitil burunlarından getireceğim. Milletin parası onların boğazına dizilecek!

Buradan SPK’ya son kez sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın ve görevinizi yapın.

Manipülatör grupları hemen temizleyin. Tekrar ediyorum, son kez…”

BORSA İSTANBUL’DA NE OLMUŞTU?

Son iki aylık sürede yüzde 150’nin üzerinde değer kazanan bankacılık endeksinde hisseler geçen hafta sonuna yaklaşıldığında üst üste taban oldu. BIST 100'de büyük kayıp yaşadı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 25’e yaklaştı.

Başta kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere bütün bankacılık sektörü hisse fiyatlarında böyle kısa sürede ortada hiçbir geçerli bir neden yokken yüzde 250’lere varan yükselişlerin olmasındaki en büyük kolaylaştırıcı etken Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) kaldıraç oranları oldu.

VİOP, yatırımcılar tarafından bilinen ancak borsaya hâkim olmayanların uzak olduğu bir terim. En temel ifadeyle vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı organize piyasalar olarak tanımlanıyor.

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