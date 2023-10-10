Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyondaki düşüş için tarih verdi. Şimşek, enflasyonun 2024’ün ikinci yarısında yıllık bazda düşüş göstereceğini söyledi.

Bakan Şimşek enflasyonda düşüş için tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllık bazda düşüşün 2024'ün ikinci yarısında olacağını açıkladı. Şimşek, pozitif reel faiz patikasına girildiğini belirterek, "Artık TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllık bazda enflasyon düşüşünün önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacağını kaydeden Şimşek, "Aylık bazda enflasyonda momentum kaybı başlayacak" diye konuştu.

TL'DE DEĞER KAYBI

A Haber'e konuşan Şimşek, pozitif reel faiz patikasına girildiğini belirterek, "Artık TL'nin eskiden olduğu gibi değer kaybı için sebep kalmıyor" dedi.

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışın başladığını belirten Şimşek, Merkez Bankası'nın uyguladığı bazı makro ihtiyati tedbirler olduğuna dikkati çekti.

Önümüzdeki dönemde yurt dışından fon akışının yoğunlaşmasını beklediklerini belirten Şimşek, "Henüz programımızın erken aşamasındayız" ifadesini kullandı.

"ALTIN TALEBİ DÜŞECEK"

Altın ithalatının negatif reel faizler nedeniyle anormal düzeylerde olduğuna dikkat çeken Şimşek şunları söyledi:

"Para politikasında normalleşme ile talebin düşeceğini öngörüyoruz. Altın ithalatındaki azalma da cari açığı en az yüzde 1 aşağı çekecek. Cari açığı yüzde 3'ün altına çektiğimiz zaman doğrudan fon akışı yarısını finanse edecek, kalan fon akışı rezerv birikimine gidecek."

Bu yıl reel büyümenin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine çok büyük ücret artışları verdiklerini belirten Şimşek, "Enflasyonu kalıcı tek haneye indireceksek gelirler politikasının da bu hedeflerle uyumlu olması lazım" diye konuştu.

Bakan Şimşek, rezerv birikiminin piyasa koşulları elverdiği ölçüde devam edeceğini söyledi. Bakan Şimşek, bölgedeki çatışma ortamının geçici ve sınırlı olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Öne Çıkanlar
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Son Haberler
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı Gündem
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü Dünya
Hindistan'da maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi Gündem
Asgari ücretin 20 katı para cezası kesilecek: Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı Gündem
Özel ekip 560 saatlik görüntüyü inceledi. 2 cinayet şüphelisi tutuklandı
İzmirli YouTuber şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu Gündem
İzmirli YouTuber şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle soyuldu
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular Dünya
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
Gerçek bal nasıl anlaşılır? Sahte bal nasıl ayırt edilir? Gündem
Gerçek bal nasıl anlaşılır? Sahte bal nasıl ayırt edilir?